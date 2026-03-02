El primer ministro de Tailandia dice que evacuarán a sus ciudadanos en Oriente Medio

Bangkok, 2 mar (EFE).- Tailandia se prepara para evacuar a sus ciudadanos residentes en Oriente Medio mediante vuelos militares o chárter, anunció el primer ministro, Anutin Charnvirakul, tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El jefe de Gobierno indicó que el Ejecutivo ha coordinado con la Fuerza Aérea Real Tailandesa la preparación de aeronaves para evacuar a ciudadanos tailandeses, priorizando a aquellos que se encuentran en Irán, recogió este lunes la web de su partido en un comunicado.

«Debemos comprobar el cierre del espacio aéreo y si será necesario trasladarlos primero a un tercer país», declaró Anutin y añadió que también se estudia la posibilidad de organizar vuelos chárter comerciales.

«El Gobierno tailandés hará todo lo posible para traer de regreso a nuestros ciudadanos de forma segura. Si desean volver, los traeremos», subrayó.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés, Panidone Pachimsawat, alrededor de 110.000 tailandeses residen en la región, incluidos unos 65.000 en Israel y cerca de 250 en Irán. Hasta el momento, 29 nacionales en Irán y 20 en Israel han solicitado formalmente su repatriación.

El Ministerio de Trabajo informó de que casi 59.000 tailandeses están registrados con su oficina laboral en Israel y más de 11.000 en Abu Dabi, cuya jurisdicción abarca Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán e Irán.

Más de 20.000 tailandeses residen en Emiratos Árabes Unidos y miles más en Arabia Saudí, Baréin y Catar.

Las autoridades señalaron que los planes de evacuación están preparados en caso de ser necesarios y podrían implicar coordinación con otros países u organizaciones internacionales que también organizan la salida de sus ciudadanos.

Desde que EE.UU. e Israel iniciaran ataques conjuntos contra Irán el sábado, el país persa ha respondido con ataques contra Israel y otros países de la zona como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin y Kuwait.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han provocado al menos 201 muertos y 747 heridos en la república islámica. EFE

