El primer ministro de Tailandia jura su cargo frente a una foto del rey

3 minutos

Bangkok, 20 mar (EFE).- El primer ministro de Tailandia, el conservador Anutin Charnvirakul, juró este viernes su cargo para un mandato de cuatro años en una ceremonia formal frente a una fotografía del rey Vajiralongkorn.

Con el uniforme blanco que llevan los legisladores tailandeses y una banda negra colocada en el brazo izquierdo, en señal de luto por la reina madre Sirikit, Anutin se postró en el suelo ante el retrato del monarca para prometer lealtad a la Corona, en un acto celebrado en la sede del partido Bhumjaithai que él lidera.

«Me comprometo a desempeñar mis funciones con la máxima dedicación y capacidad, con honestidad e integridad, guiado por el interés nacional, para el bienestar del pueblo y la prosperidad duradera de Tailandia, en cumplimiento de la voluntad real», dijo el dirigente en un pequeño discurso mirando la foto del soberano.

Anutin, quien ocupa el cargo desde el pasado septiembre, recibió el jueves el apoyo de 293 de los 500 diputados de la Casa de Representantes en una sesión para elegir al primer ministro tras las elecciones generales celebradas el 8 de febrero, donde se impuso su partido, el Bhumjaithai (Orgullo tailandés).

Se espera que el mandatario, que convocó las urnas de manera anticipada en medio del conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, dé continuidad respecto al gobierno anterior y mantenga a los ministros de Finanzas, Exteriores y Comercio, entre otros.

No obstante, el Ejecutivo se enfrenta al reto de revivir la economía tailandesa y solucionar el problema de la alta deuda familiar que atenaza al país, en el contexto del alza de los precios del petroleo por la crisis desatada por la guerra en Irán y el bloqueo al estrecho de Ormuz, de donde procede gran parte del combustible que consume la segunda economía del Sudeste Asiático.

Antes del conflicto en Oriente Medio, el Banco Mundial advirtió en febrero que el crecimiento económico de Tailandia podría desacelerarse hasta el 1,6 % en 2026, desde el 2,4 % en 2025, debido a la debilidad del comercio mundial, el elevado endeudamiento de los hogares y la lenta recuperación del turismo.

La victoria electoral de Anutin marca el inicio de una época de conservadurismo en Tailandia, con apoyo del Ejército y la monarquía, después de que el movimiento reformista que revolucionó el país con propuestas de cambios en dichas instituciones fuera vetado para gobernar tras ganar las anteriores elecciones.

En febrero quedaron en segundo lugar y se enfrentan a procesos legales que buscan su desaparición de la vida política, mientras se dirimen denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

igx-nc/pav/llb

(vídeo)