El primer ministro esloveno en funciones, el liberal Golob, no logra formar nuevo gobierno

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Zagreb, 20 abr (EFE).- El primer ministro esloveno en funciones y ganador de las elecciones del pasado 22 de marzo, el liberal Robert Golob, confirmó este lunes que no ha logrado formar una coalición de gobierno, lo que abre el camino a un posible ejecutivo liderado por el derechista y «trumpista» Janez Jansa, segundo en los comicios.

«Esta coalición de estafadores no durará mucho, y por eso esperamos con ilusión nuestro trabajo en la oposición», aseguró Golob tras reunirse hoy con la presidenta, Natasa Pirc Musar.

El partido antisistema y prorruso Resni.ca rechaza formar una coalición con el líder liberal, y todo indica ahora que apoyará al eurocrítico Jansa, que encabezó ya tres Ejecutivos en el pasado (2004-2008; 2012-2013 y 2020-2022).

Durante la campaña electoral, el jefe de Resni.ca, Zoran Stevanovic, y también el líder del partido Los Demócratas, Anze Logar, prometieron que no iban a apoyar a Jansa.

La presidenta de Eslovenia convocó para hoy a los líderes de los grupos parlamentarios para averiguar si alguno se ha asegurado una mayoría en la Cámara, o sea, al menos 46 de los 90 diputados.

Tras reunirse con la presidenta, el propio Jansa afirmó que no está tratando de formar un gobierno en este momento, aunque tampoco descartó esa posibilidad.

«Estoy preparado para todos los escenarios: permanecer en la oposición, formar gobierno o presentarme en nuevas elecciones», dijo el conservador populista.

Una coalición de centro-derecha parecía más probable desde que el líder de Resni.ca, Zoran Stevanovic, fuera elegido hace dos semanas presidente del Parlamento, con el apoyo del partido SDS de Jansa.

El progresista Movimiento Libertad (GS) de Golob ganó las elecciones con 29 escaños, frente a los 28 parlamentarios del SDS.

Pirc Musar deberá confiar la formación del nuevo gobierno a un candidato que reúna un apoyo mayoritario de aquí al 10 de mayo, o sea, 30 días tras la constitución del nuevo Parlamento el pasado 10 de abril. EFE

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