El primer ministro indio espera reunirse con Putin el próximo mes en la India

Nueva Delhi, 18 nov (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó este martes que espera recibir al presidente ruso, Vladímir Putin, en el país el próximo mes, durante una reunión en Nueva Delhi con Nikolai Patrushev, asesor del mandatario ruso.

«El primer ministro transmitió sus cordiales saludos al presidente Putin y dijo que esperaba recibirlo en la India el próximo mes», informó en un comunicado la oficina de Narendra Modi.

El Gobierno indio informó también que Modi y Patrushev, durante la reunión, intercambiaron puntos de vista sobre el fortalecimiento de la cooperación marítima, incluyendo nuevas oportunidades en conectividad, desarrollo de habilidades, construcción naval y economía azul.

Por su parte, la Embajada de Rusia en la India señaló en un comunicado que, además de reforzar la cooperación ruso-india, en particular en el sector marítimo, ambas partes abordaron los preparativos para la cumbre bilateral prevista para principios de diciembre.

La reunión coincide con la visita de Ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, a Moscú, donde se entrevistó encontrado con su colega ruso, Serguéi Lavrov, y con el propio Vladímir Putin.

En agosto, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles del 50 % a productos indios como castigo por la compra de petróleo ruso por parte de la India.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Nueva Delhi ha mantenido una postura de equilibrio, evitando condenar a Moscú e incrementando significativamente sus importaciones de crudo ruso.

Esta posición le ha valido críticas de Washington, y el propio Trump acusó a la India y a China en la ONU de «financiar a Rusia».

Putin no visita la India desde diciembre de 2021, cuando participó en una cumbre bilateral con Modi. Su eventual regreso podría reforzar la alianza estratégica entre Moscú y Nueva Delhi, en un momento de realineamientos globales y disputa geopolítica. EFE

