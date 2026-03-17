El primer ministro irlandés defiende a Starmer ante las críticas de Trump

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Washington, 17 mar (EFE).- El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, defendió este martes a su homólogo británico, Keir Starmer, durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó al laborista por su falta de apoyo a la guerra de Irán.

«Keir Starmer ha hecho mucho por restablecer la relación entre Irlanda y Gran Bretaña. Creo que es una persona muy seria y sensata, con la que usted tiene la capacidad de llevarse bien, y ya lo ha hecho antes», declaró Martin al pedir la palabra ante la prensa, después de que Trump criticara al primer ministro británico.

El ‘taoiseach’ (primer ministro) fue recibido en la Casa Blanca con motivo de la tradicional visita de San Patricio —tanto él como Trump lucieron corbata verde para la ocasión—, en una reunión en la que el mandatario estadounidense se declaró «decepcionado» por la postura de Starmer sobre la guerra de Irán y afirmó que el primer ministro «no es un Winston Churchill».

Martin evitó la confrontación con Trump al señalar que coincide con él en que la República Islámica busca un arma nuclear y que es un «patrocinador del terrorismo», pero expresó su deseo por una solución pacífica.

«La postura de Irlanda siempre ha sido: ‘¿Podemos lograr la paz?’. Nosotros tuvimos nuestro propio conflicto, que duró 30 años, y aprendimos mucho de ello», agregó.

A comienzos de marzo, el canciller alemán, Friedrich Merz, fue criticado por no defender al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una reunión en el Despacho Oval con Trump, en la que el republicano arremetió contra España por no permitir el uso de las bases estadounidenses en territorio español para la guerra de Irán.

En la comparecencia de este martes, Trump también fue preguntado por las declaraciones de la presidenta irlandesa, Catherine Connolly, quien afirmó que la guerra contra Irán viola el derecho internacional.

«Miren, él (sic.) tiene suerte de que yo exista. Eso es todo lo que puedo decir», respondió el republicano ante el rostro serio de Martin. EFE

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