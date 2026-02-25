El primer ministro noruego le desea una pronta recuperación al rey Harald V

Copenhague, 25 feb (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, le deseó este miércoles una pronta recuperación al rey Harald V, de 89 años, ingresado desde el martes en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife por una infección.

«De parte de todos en Noruega, quiero desearle una pronta recuperación y un buen tratamiento», dijo Støre a la agencia noruega ‘NTB’.

La Casa Real noruega había informado la víspera del ingreso del monarca por una infección y una deshidratación y que su estado, dadas las circunstancias, era «bueno».

El médico personal del rey está ya de camino a Tenerife, según informó el canal ‘TV2’, y la Casa Real ha anunciado que actualizará su estado de salud a lo largo del día después de que aquél lo haya examinado.

Harald V y su esposa, la reina Sonia, se encuentran en Tenerife desde hace unos días para pasar las vacaciones de invierno.

El monarca noruego ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección.

Seis días más tarde fue trasladado a su país en un avión medicalizado y, ya en Oslo, se le implantó un marcapasos.

El regreso de Harald V en avión le costó al Gobierno noruego unos 2 millones de coronas (unos 177.000 euros), lo que generó entonces críticas en los medios de ese país nórdico.

En declaraciones a ‘NTB’, Støre aseguró este miércoles que el Gobierno está listo de nuevo para pagar un avión medicalizado si fuese necesario.

«Creo que los noruegos se alegran de que el rey viaje a zonas más cálidas durante un frío invierno. Y los noruegos viajan mucho a las Islas Canarias», afirmó Støre al ser preguntado por el viaje de los reyes.

Harald V, el monarca de mayor edad de Europa, ha atravesado por distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.

A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla. EFE

