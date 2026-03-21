El primer parque temático de ‘Minecraft’ abrirá sus puertas en Reino Unido en 2027

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Londres, 21 mar (EFE).- El videojuego ‘Minecraft’, uno de los más vendidos de todos los tiempos, abrirá el primer parque temático del mundo dedicado a la franquicia en Chessington, a las afueras de Londres, en 2027, según anunciaron este sábado las empresas promotoras en un comunicado.

Con un presupuesto de 57 millones de euros, ‘Minecraft World’ se instalará dentro del recinto existente del parque de atracciones Chessington World of Adventures, situado a unos 35 minutos en tren del centro de Londres.

El universo cúbico de ‘Minecraft’ saltará de las pantallas al mundo físico con atracciones temáticas, incluida una «emocionante montaña rusa inédita a nivel mundial», aventuras interactivas, áreas de juego construidas con bloques a gran escala, así como restaurantes temáticos, explicó la nota.

El parque ‘Minecraft World’ está impulsado conjuntamente por el desarrollador sueco del videojuego, Mojang Studios, y la empresa de entretenimiento británica Merlin Entertainments, encargada de gestionar también los parques temáticos de Lego, Peppa Pig o los museos de cera Madame Tussauds.

El director creativo sénior de entretenimiento de ‘Minecraft’, Torfi Frans Ólafsson, dijo que este parque temático supone un «hito significativo» en su afán por expandir el universo de Minecraft y dijo haber trabajado para crear una experiencia «inmersiva, auténtica y acogedora» para los visitantes.

«‘Minecraft World’ permitirá que amigos y familias jueguen, exploren y construyan juntos a una escala verdaderamente épica», comentó por su parte en la nota la vicepresidenta de marca global de Merlin Entertainments, Angela Jobson.

Se contará asimismo con la colaboración de «creadores icónicos» de Minecraft con el objetivo de ayudar a dar vida al universo del juego de la forma más auténtica posible para la comunidad global de seguidores.

‘Minecraft’ fue lanzado en mayo de 2009 como un juego de construcción de tipo «mundo abierto» creado por el sueco Markus Persson y se ha convertido en el videojuego más vendido de la historia, con más de 350 millones de copias.

En los últimos años, la franquicia ha ido expandiéndose con diferentes videojuegos específicos, documentales, la película ‘Minecraft’ (2025), protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, así como varias novelas o artículos de colección. EFE

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