El rapero Balendra Shah asume como el primer ministro más joven de la historia de Nepal

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Katmandú, 27 mar (EFE).- Balendra Shah, líder del Partido Nacional Independiente (Rastriya Swatantra Party, RSP), juro este viernes como primer ministro de Nepal, convirtiéndose a sus 36 años en el mandatario más joven de la historia moderna del país tras un triunfo electoral que ha transformado el mapa político de la nación del Himalaya.

La investidura, encabezada por el presidente Ram Chandra Paudel, comenzó con el ‘shankhanaad’, el soplido de caracolas que simboliza el inicio de los ritos sagrados en el hinduismo, y contó con la presencia de 108 ‘batuks’ (jóvenes sacerdotes védicos) que recitaron el ‘swastishanti’, una plegaria milenaria por la paz y el bienestar.

El ascenso de Shah a la jefatura del Gobierno llega tras unos comicios en los que su formación, el RSP, obtuvo una mayoría absoluta de 182 escaños de los 275 que componen la Cámara de Representantes.

Este resultado supone el desplazamiento definitivo de los partidos tradicionales que han dominado la política nepalí desde el fin de la monarquía, impulsado por un apoyo masivo de los votantes jóvenes y la llamada Generación Z.

El triunfo de Shah refleja la demanda pública de reformas estructurales y de liderazgos ajenos a la vieja guardia política nepalí.

El político llegó a ser una de las figuras más destacadas de la escena del rap nacional (Nephop) y como una personalidad mediática influyente antes de dar el salto a la gestión pública.

Ingeniero de formación, su transición desde los escenarios a la política comenzó en 2022, cuando ganó la alcaldía de Katmandú como candidato independiente.

Su estatus de «outsider» han sido un elemento distintivo para movilizar al electorado joven, transformando su popularidad en el mundo del entretenimiento en un capital político.

Se espera que Shah anuncie la composición de su nuevo gabinete en las próximas horas, el cual, según fuentes del partido, estará integrado mayoritariamente por perfiles técnicos y jóvenes reformistas. EFE

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