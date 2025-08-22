El regulador francés critica que reabra el canal que difundió la muerte de un ‘influencer’

3 minutos

París, 22 ago (EFE).- La autoridad francesa para los contenidos audiovisuales (Arcom) denunció este viernes la decisión de la plataforma Kick de reabrir el canal que emitió en directo la controvertida escena del cuerpo sin vida del ‘influencer’ francés que sufría vejaciones y, por ello, era seguido por centenares de miles de personas.

La Arcom publicó su comunicado el mismo día en el que la ministra francesa encargada de Internet y de la Inteligencia Artificial, Clara Chappaz, también criticó a Kick por la laxa moderación de esta plataforma de origen australiano, que compite con Twitch y Youtube Live.

En su nota, el regulador francés refutó los argumentos de la Kick, que dijo haber reabierto los contenidos del canal ‘jeanpormanove’ como una forma de ayudar a la investigación que se ha abierto sobre las circunstancias de esa muerte y el contexto en el que se produjo.

Insistió en condenar «enérgicamente esta decisión, que contradice los anuncios iniciales de la plataforma, que parecía haber comprendido plenamente la gravedad de los recientes acontecimientos» y pidió a la plataforma que vuelva a «bloquear lo más rápido posible» el canal.

Por ese canal se emitió la controvertida escena del cuerpo sin vida de Jean Pormanove (de 46 años y cuyo nombre real era Raphaël Graven) dentro de un cuarto en el que este antiguo militar y otros ‘influencers’ realizaban «desafíos».

Esa escena de la muerte de Pormanove formó parte de un directo que duraba 298 horas (12 días) y en el que se podía ver al cuadragenario sufrir diversas humillaciones, como bofetadas e insultos. El objetivo de estas vejaciones era aumentar el número de donaciones que hacían las decenas de miles de internautas conectados, quienes, por sus comentarios, mostraban regocijo por ver las humillaciones.

El fallecimiento ha creado conmoción en Francia. El Gobierno ha criticado lo que considera «el salvaje oeste» de las redes sociales.

Chappaz se quejó de que Kick cuenta con 75 moderadores, pero «ninguno de ellos habla francés», lo que, en teoría, no permite una adecuada moderación de contenidos ilícitos en esa lengua.

«Si tenemos pruebas de que la plataforma tiene responsabilidad, habrá sanciones», advirtió la ministra, quien ya había sido alertada de su falta de moderación por un reportaje del medio ‘Mediapart’ de finales de 2024, que llevó a la Fiscalía a lanzar una investigación que terminó con dos ‘influencers’ socios de Pormanove arrestados, aunque más tarde fueron liberados sin cargos.

Kick está ahora en la diana de las autoridades francesas por su permisividad de contenidos ilícitos. Esta plataforma se ha convertido en refugio para los que quieren difundir contenidos extremos también por su generosa política de remuneración para los creadores de contenido, superior a la de Twitch y Youtube.

Los resultados preliminares de la autopsia de Pormanove fueron divulgados el jueves y apuntan a que la muerte se produjo por causa «médica y/o toxicológica», lo que descarta la intervención de otras personas. EFE

atc/ac/rod