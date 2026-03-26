El Reino Unido autoriza abordar la «flota fantasma» rusa en sus aguas

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Londres, 26 mar (EFE).- La Marina británica podrá abordar e interceptar buques de la llamada «flota fantasma» rusa que transiten por aguas del Reino Unido, anunció este jueves el Gobierno, en un nuevo intento de cortar «una vía clave de financiación» de la guerra en Ucrania.

La medida, aprobada por el primer ministro, Keir Starmer, permitirá a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad actuar contra embarcaciones sancionadas, con vistas a su detención y a posibles acciones penales contra propietarios, operadores y tripulaciones por infringir la legislación británica.

Starmer afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin «se frota las manos con la guerra en Oriente Medio porque cree que el alza de los precios del petróleo le permitirá llenarse los bolsillos».

«Por eso vamos a actuar con más dureza contra su flota fantasma, no solo para mantener seguro al Reino Unido, sino para privar a la maquinaria de guerra de Putin de los ingresos sucios que financian su bárbara campaña en Ucrania», añadió en un comunicado.

El anuncio coincide con la participación del jefe de Gobierno este jueves en Helsinki (Finlandia) en la cumbre de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), centrada en la seguridad en el norte de Europa y la respuesta a Rusia.

La denominada «flota fantasma» está formada por buques, a menudo antiguos y con banderas opacas o inexistentes, que Moscú emplea para eludir las sanciones al petróleo y sostener sus ingresos energéticos.

Según Londres, cerca del 75 % del crudo ruso se transporta mediante esta red, y el Reino Unido ha impuesto ya sanciones a 544 embarcaciones de la misma.

El Ejecutivo británico sostiene que el cierre de sus aguas, incluido el canal de la Mancha, obligará a estos buques a optar entre rutas más largas y costosas o exponerse a ser interceptados.

La medida se produce tras semanas de seguimiento de estos barcos por parte de la Marina Real en apoyo a aliados como Finlandia, Suecia y Estonia, que han llevado a cabo operaciones en el mar Báltico contra embarcaciones sospechosas. EFE

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