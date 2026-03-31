El Reino Unido envía un sistema de defensa aérea a Riad y más cazas a Catar

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Londres, 31 mar (EFE).- El Gobierno británico anunció este martes el envío del sistema de defensa aérea Sky Sabre a Arabia Saudí y la extensión del despliegue de cazas Typhoon en Catar para reforzar la protección de sus aliados frente a los ataques con misiles y drones procedentes de Irán.

El ministro de Defensa, John Healey, informó además durante una visita a Oriente Medio del despliegue de un lanzador de misiles de corto alcance en Baréin y de sistemas antidrón en Kuwait, que se integrarán en las defensas locales.

Healey mantuvo reuniones con sus homólogos de Arabia Saudí, Catar y Baréin, donde subrayó la profesionalidad de las fuerzas británicas en el golfo Pérsico, encargadas de operar radares, misiles y cazas, según un comunicado difundido en Londres.

El Ministerio de Defensa explicó que Sky Sabre es un sistema tierra-aire que combina radares y lanzadores con personal especializado para detectar y neutralizar misiles y aeronaves enemigas.

Por otra parte, los Typhoon operan en Catar desde el inicio del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y su despliegue se ampliará para abarcar Baréin, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

«Los ataques de Irán siguen amenazando a nuestros aliados e intereses en Oriente Medio, por eso estamos ampliando nuestro apoyo con más cazas en Catar y equipos y sistemas de defensa aérea adicionales en Arabia Saudí, Baréin y Kuwait», dijo Healey en la nota.

El Reino Unido descartó participar en la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán pero autorizó el uso de sus bases para labores defensivas y ha reforzado sus posiciones en el Golfo para defender sus intereses y colaborar con los socios en la región. EFE

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