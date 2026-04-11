El Reino Unido no tiene capacidad para lidiar con amenaza rusa en Escocia, insinúa Swinney

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Londres, 11 abr (EFE).- El ministro principal de Escocia, el nacionalista John Swinney, insinuó este sábado que el Reino Unido podría no tener la «suficiente capacidad» para enfrentar la amenaza rusa en el Atlántico Norte y cerca de las costas escocesas.

En declaraciones a MFR Radio desde Inverness (norte de Escocia), el líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) expresó su preocupación por la presencia de buques rusos en el norte del Atlántico, después de conocerse esta semana que el Ejército británico detectó a tres submarinos rusos merodeando cerca de infraestructura crítica de cables submarinos próximos a aguas británicas.

Swinney indicó que la seguridad nacional británica es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo central, y añadió: «Me preocupa que el Reino Unido no tenga la suficiente capacidad para lidiar con la amenaza rusa en el Atlántico Norte».

El ministro principal escocés afirmó que es «vital» que los intereses del país estén protegidos de cualquier amenaza que pudieran suponer las acciones de buques navales y submarinos rusos que pudieran dañar la infraestructura de cables submarinos.

«Es un problema que pienso que debe afectar a nuestras decisiones en defensa, porque deberíamos estar invirtiendo en la seguridad del país, protegiendo esta infraestructura, y no en armas nucleares que no podemos utilizar y son prohibitivamente caras», añadió.

En plena precampaña electoral antes de los comicios escoceses del próximo 7 de mayo, Swinney hizo patente su frustración ante la falta de comunicación y diálogo con el Gobierno laborista de Keir Starmer en temas de seguridad que «afectan la seguridad y los poderes domésticos de Escocia y el Gobierno escocés».

En esta línea, Swinney recordó que después de que el pasado mes de enero el petrolero Marinera, de bandera rusa -y antes conocido como Bella 1-, fuese interceptado por los Estados Unidos al sur de Islandia, éste se trasladó a la costa escocesa de Moray, convirtiéndose en un asunto con el que tuvieron que acabar lidiando. EFE

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