El Reino Unido pide consolidar la paz en Gaza tras la resolución de la ONU

2 minutos

Londres, 18 nov (EFE).- La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, indicó este martes en el Parlamento que es fundamental mantener el impulso para consolidar la paz en Gaza, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase una resolución que autoriza la creación de una fuerza de estabilización en la franja palestina.

«Es fundamental mantener el impulso. Es esencial que una fuerza internacional de estabilización y una policía palestina capacitada se desplieguen rápidamente para apoyar el alto el fuego y evitar un vacío de poder que pueda ser aprovechado por Hamás», señaló la titular de la diplomacia británica en la Cámara de los Comunes (baja).

Asimismo, dijo que es necesario que los pasos fronterizos terrestres estén abiertos, incluyendo el de Rafah con Egipto, «con horarios más amplios y regulares».

La ministra indicó también la necesidad urgente de trabajar en todas las zonas de Gaza para reconstruir los servicios públicos básicos y proporcionar refugio ante la llegada del invierno.

«El personal médico debe poder entrar y salir de Gaza libremente, y las ONG internacionales necesitan tener la certeza de que pueden seguir operando», puntualizó.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye el establecimiento de una fuerza internacional a fin de que asegure las fronteras con Israel y Egipto, proteja a la población civil y los corredores humanitarios y capacite a una nueva fuerza policial palestina.

El Reino Unido votó a favor de la resolución estadounidense, aprobada por 13 de los 15 miembros. Desde la llegada al poder de los laboristas, la postura proisraelí del Reino Unido ha variado levemente para pedir una mayor protección a los palestinos e incluso ha reconocido el Estado palestino el pasado septiembre, sin por ello romper su cercanía con Israel. EFE

vg/fjo/psh