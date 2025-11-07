El relator del juicio contra Bolsonaro rechaza los recursos y pide confirmar la sentencia

2 minutos

Brasilia, 7 nov (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, se pronunció este viernes a favor de rechazar las últimas apelaciones del líder de la ultraderecha y confirmar la condena a 27 años de cárcel dictada en septiembre.

De Moraes fue el primero de los magistrados de la Primera Sala de la Corte Suprema en manifestarse sobre los recursos presentados por la defensa de Bolsonaro y ahora falta que se pronuncien los otros cuatro miembros, que, al igual que el relator, lo harán en forma virtual, en el sistema informático del tribunal.

«No hubo ninguna omisión» en la sentencia, que «declara las circunstancias judiciales desfavorables» para Bolsonaro, por lo que se considera «inviable el argumento defensivo», indicó el juez De Moraes en el voto que publicó este viernes.

La decisión de Bolsonaro es extensiva a otros siete condenados, entre quienes figuran exministros y antiguos jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista.

El resto de los integrantes de la Primera Sala tiene plazo para manifestarse hasta el próximo 14 de noviembre. Uno de ellos, el juez Luiz Fux, el único que en el juicio aceptó algunos de los alegatos de la defensa de Bolsonaro y optó por no participar en esta fase final del proceso por haber sido voto vencido.

Estas apelaciones, conocidas como «embargo de declaración», son los últimos recursos que pueden intentar los abogados de Bolsonaro y, si fueran negados por la mayoría de los jueces, el próximo paso será que el tribunal defina el lugar de reclusión.

En los documentos que presentaron al recurrir la sentencia, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto «cercenamiento» del derecho a la defensa, en que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y en que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.

También pedían una reducción de la pena, fijada en 27 años y tres meses de cárcel, en el juicio concluido el pasado 11 de septiembre.

Sin embargo, todos esos argumentos ya habían sido presentados y rechazados por el tribunal durante las fases anteriores del proceso, tal como ha ocurrido este viernes, en el voto publicado por el juez De Moraes en el sistema informático de la Corte Suprema. EFE

ed/mp/rf