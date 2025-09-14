The Swiss voice in the world since 1935

El restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas gana el título de la mejor paella del mundo

Valencia (España), 14 sep (EFE).- El restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas fue este domingo el ganador de la 64 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, en Valencia (este de España), en el que participaron cuarenta de los mejores cocineros del mundo.

Los ganadores, el chef Tomás Angulo Salas y su ayudante, su mujer, Karina Iturralde, han recibido el premio de 2.500 euros y un medallón de plata por cocinar la mejor paella del mundo, que custodiarán hasta la próxima edición del certamen.

El segundo premio, dotado con 1.500 euros, ha recaído en el restaurante Lenin Ruelas Cocina, de México, y el tercero, premiado con 1.000 euros, ha sido otorgado al restaurante Casa Macario, de Tavernes de la Valldigna, en España.

Como en la edición anterior, para un mejor desarrollo del evento, las 40 paellas participantes han sido entregadas en diferentes turnos a fin de que pudieran ser degustadas por los miembros del jurado recién cocinadas.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha manifestado que el concurso no es solo una competición culinaria, sino que también es una fiesta de hermandad, de cultura, de tradición y de sabor, y un homenaje a los arrozales, los labradores y los cocineros y cocineras que mantienen vivo «el espíritu auténtico de la paella valenciana”. EFE

