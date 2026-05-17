El resultado de Eurovisión 2026, ganado contra todo pronóstico por Bulgaria

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Viena, 16 may (EFE).- Bulgaria, con la cantante Dara y su canción ‘Bangaranga’ fue la gran ganadora este sábado del Festival de Eurovisión 2026, una edición marcada por el boicot de cinco países, entre ellos España, por la presencia de Israel en medio de la crisis en Gaza.

Este el resultado final de la 70 edición del principal concurso de la canción del mundo, celebrada en Viena:

Bulgaria: Dara (‘Bangaranga’) 516 puntos

Israel: Noam Bettan (‘Michelle’) 343

Rumanía: Alexandra Căpitănescu (‘Choke Me’) 296

Australia: Delta Goodrem (‘Eclipse’) 287

Italia: Sal Da Vinci (‘Per sempre sì’) 281

Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen (‘Liekinheitin’) 279

Dinamarca: Søren Torpegaard Lund (‘Før vi går hjem’) 243

Moldavia: Satoshi (‘Viva, Moldova!’) 226

Ucrania: Leléka (‘Ridnym’) 221

Grecia: Akylas (‘Ferto’) 220

Francia: Monroe (‘Regarde!’) 158

Polonia: Alicja (‘Pray’) 150

Albania: Alis (‘Nân’) 145

Noruega: Jonas Lovv (‘Ya Ya Ya’) 134

Croacia: Lelek (‘Andromeda’) 124

República Checa: Daniel Zizka (‘Crossroads’) 113

Serbia: Lavina (‘Kraj mene’) 90

Malta: Aidan (‘Bella’) 89

Chipre: Antigoni (‘Jalla’) 75

Suecia: Felicia (‘My System’) 51

Bélgica: Essyla (‘Dancing on the Ice’) 36

Lituania: Lion Ceccah (‘Sólo quiero más’) 22

Alemania: Sarah Engels (‘Fire’) 12

Austria: Cosmó (‘Tanzschein’) 6

Reino Unido Look Mum No Computer: (‘Eins, Zwei, Drei’) 1. EFE

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