El retiro de tropas estadounidenses de Europa no perjudica los planes de defensa de la OTAN, dice un comandante

afp_tickers

1 minuto

El comandante en jefe de la OTAN en Europa afirmó este martes que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a 5.000 soldados de Alemania no afecta la capacidad de defensa de la alianza.

«Me gustaría enfatizar que esta decisión no afecta a la viabilidad de nuestros planes regionales», dijo a los periodistas el general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo de la OTAN en Europa.

«A medida que los aliados refuerzan su capacidad, Estados Unidos puede retirar recursos y utilizarlos para otras prioridades globales, así que me siento muy cómodo con la situación actual», agregó.

La decisión de Washington, anunciada a principios de mes, se produjo después de una pugna entre Trump y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, sobre la guerra en Irán.

Pese a que esta medida tomó por sorpresa a los aliados de Estados Unidos, el gobierno de Trump había advertido desde hace tiempo a los europeos de que su país quería retirar tropas del continente para concentrarse en amenazas en otras partes del mundo.

Grynkewich no precisó un calendario, ya que afirmó que será un proceso que durará «varios años».

Los miembros europeos de la OTAN restaron importancia al impacto de la retirada estadounidense, pero este anuncio atizó las preocupaciones sobre el compromiso de Trump con esta alianza militar, después de que el mandatario criticara la respuesta de sus aliados en el continente a la guerra en Irán y amenazara con abandonar el pacto de defensa.

del/an/hgs-an/hgs