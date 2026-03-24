El retiro de una placa conmemorativa de desaparecidos en Argentina preocupa a un polo universitario de París

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La Cité Universitaire, una importante red de residencias universitarias internacionales en París, colocará el martes una placa en homenaje a las víctimas de la dictadura argentina, después que la Casa de Argentina retirara una similar, anunció a AFP su presidente, Jean-Marc Sauvé.

La Cité Internationale Universitaire es un inmenso campus universitario en el sur de París que acoge cada año a 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades en 47 casas, entre ellas la de Argentina, según su sitio web.

Pero la Casa de Argentina y su director Santiago Muzio, nombrado por el gobierno del ultraderechista Javier Milei, están en el punto de mira de la fundación que gestiona la «Cité U», por el riesgo de discriminación y por su presunto proselitismo político.

En febrero, la residencia argentina retiró de su entrada una placa «en homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado (1974-1983)», colocada en 2022, indicó la asociación Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF).

Frente a las protestas de los residentes, Muzio aseguró que el retiro era por obras en la entrada pero no garantizó su regreso, indicó a AFP José Eduardo Wesfreid, miembro de ACAF y científico en el centro de investigaciones francés CNRS.

En «respuesta», la fundación Cité Internationale Universitaire colocará el martes una placa similar «en sus locales», pasando así de un homenaje nacional a uno del campus «en su conjunto» cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina, explicó Sauvé.

«Nos congratulamos de ello», celebró el ministerio francés de Educación Superior, que había dado su visto bueno a la colocación de la placa.

Pero no es el único asunto de preocupación. Según Wesfreid, la Casa de Argentina, bajo la dirección de Muzio, sirve para reuniones de la extrema derecha europea, como reveló el diario francés Le Monde en marzo.

Aunque la Cité U «es un lugar de debate abierto», «el proselitismo y el activismo político no tienen cabida», indicó el presidente de la fundación, recordando que la tradición de los directores es de «estricta neutralidad».

Muzio también rechazó firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que prohíbe entre otros las discriminaciones por motivos de género u orientación sexual.

La Casa de Argentina, creada en 1928, acoge a residentes de 18 nacionalidades en 75 viviendas, según el sitio web.

Sauvé indicó que por el momento no se corroboró ningún caso de discriminación, pero precisó que si ocurre, los residentes afectados se reubicarían en otras casas, más allá de eventuales «acciones penales».

La AFP contactó con la Casa de Argentina, sin respuesta por el momento.

El gobierno de Milei ha cuestionado la cifra de 30.000 desaparecidos, estimada por los organismos de derechos humanos, rebajándola a menos de 9.000, y ve la dictadura como una guerra entre el régimen cívico-militar y organizaciones armadas.

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