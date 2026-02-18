El rey de Dinamarca inicia una visita de tres días a Groenlandia

El rey de Dinamarca, Frederik X, se prepara para iniciar una visita de tres días a Groenlandia este miércoles, informó la Casa Real, en una muestra de apoyo al territorio danés autónomo amenazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las amenazas de Trump de tomar por la fuerza la isla ártica rica en minerales ha aumentado las tensiones entre Washington y la Unión Europea, así como con Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Se espera que Frederik llegue a la capital, Nuuk, el miércoles; visite Maniitsoq, unos 150 kilómetros al norte, el jueves; y en Kangerlussuaq, más al norte, visite el centro de entrenamiento ártico de las tropas danesas, el viernes.

La primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen dijo el sábado que creía que Trump sigue deseando poseer Groenlandia, una isla de 57.000 habitantes, pese a haber moderado sus recientes amenazas de apoderarse de ella por la fuerza.

Trump ha insistido en que la isla es vital para la seguridad de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia y China, a medida que un Ártico en deshielo se abre y las superpotencias pugnan por ventaja estratégica.

Se ha establecido un grupo de trabajo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para debatir las preocupaciones de Washington en materia de seguridad en el Ártico, pero no se han hecho públicos los detalles.

