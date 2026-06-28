El rey de Tailandia viaja a Francia para reunirse con Macron durante una visita oficial

Compartir

2 minutos

Bangkok, 28 jun (EFE).- El rey Vajiralongkorn de Tailandia viajó este domingo a París -acompañado por su esposa, la reina Suthida- para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de una visita oficial que incluirá actividades culturales y económicas.

La Casa Real tailandesa informó en un comunicado que el vuelo real salía este domingo desde Bangkok a la 1.00 hora local (18.00 GMT del sábado) y representa la tercera visita de un monarca del país a Francia, después de que lo hicieran antes los reyes Chulalongkorn en 1897 y Bhumibol -padre de Vajiralongkorn- en 1960.

«La visita cobra especial significado pues marca los 340 años del primer contacto oficial entre autoridades de ambas naciones y, a la vez, sirve para conmemorar los 170 años de relaciones bilaterales», señala el escrito.

Está previsto que el rey tailandés se reúna con Macron el lunes, primero en una ceremonia de bienvenida en el centro cultural Les Invalides, donde reposan los restos mortales de Napoleón Bonaparte, y luego en el Palacio del Elíseo.

Los reyes también visitarán el Ayuntamiento de París, donde se reunirán con el alcalde de la capital francesa, Emmanuel Gregoire, y acudirán al Museo de Artes Decorativas para ver la exposición de la princesa Sirivannavari -hija del monarca-, quien presentó en mayo una colección de ropa que busca realzar la industria textil tailandesa.

Los monarcas arribarán de vuelta a Bangkok el jueves 2 de julio a las 10.00 hora local (3.00 GMT), dice el escrito.

Se trata del tercer viaje oficial de Vajiralongkorn este año, después de visitar Laos en marzo pasado y Suecia a finales de abril, y es su primera salida del país desde la muerte de su primogénita, Bajrakitiyabha, quien falleció este mes con 47 años y tras más de tres años hospitalizada por un problema cardíaco.

Asimismo, se produce un mes después de otra visita oficial a París liderada por el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien también se reunió con Macron y participó en la ceremonia en la que se le otorgó a la princesa Sirivannavari una condecoración de la Legión de Honor francesa por su contribución a la cultura y a la industria creativa. EFE

hp/rml