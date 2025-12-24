El rey defiende la «convivencia» en España frente a la «tensión» política que provoca «hastío»

El rey Felipe VI de España defendió este miércoles, en su tradicional mensaje de Navidad, la «convivencia» frente a la «tensión» política en el país, que a su juicio provoca «hastío».

«La convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria», afirmó el jefe del Estado en el madrileño Palacio Real.

En un mensaje en el que recordó que en noviembre se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Francisco Francisco Franco, lo que abrió la progresiva democratización de España, insistió en que «nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática».

«Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente», continuó Felipe de Borbón, de 57 años.

El mensaje del rey se produce en un contexto de alta polarización en España, en momentos difíciles para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, golpeado por investigaciones judiciales a personas de su entorno y escándalos por conducta sexual inapropiada de miembros de su Partido Socialista.

También ocurre después de que los socialistas sufrieran una dura derrota el domingo pasado en las elecciones regionales de Extremadura (oeste), donde triunfó la derecha, que enseguida proclamó el «declive irreversible» del Gobierno de Sánchez.

Por los diferentes escándalos, la derecha le pide recurrentemente la renuncia a Sánchez y la convocatoria de elecciones generales adelantadas.

Sánchez, quien llegó al poder en 2018, dice ser objeto de una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha y la derecha y asegura que gobernará hasta el fin de la legislatura, en 2027.

«Los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección», advirtió Felipe VI.

«En democracia, las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas», insistió el monarca, que pidió «diálogo» y «especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos».

