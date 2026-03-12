El rey Felipe VI visita a Rodrigo Paz en el antiguo Palacio de Gobierno de Bolivia

La Paz, 12 mar (EFE).- El rey Felipe VI se reunió este jueves con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz en la visita oficial que el monarca realiza al país suramericano.

Tras participar en un desayuno con empresarios españoles y bolivianos, el rey de España, que llegó en la víspera a Bolivia, se trasladó hasta la plaza Murillo, el centro del poder político del país donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo nacionales.

En la plaza le recibió el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y recibió honores de una unidad militar de los Colorados de Bolivia, la guardia presidencial del país, a la que pasó revista antes de ingresar al llamado Palacio Quemado.

En el vestíbulo del edificio de gobierno le aguardaban Paz, su familia y ministros, quienes saludaron al rey y luego se hicieron diversas fotografías para conmemorar la visita del monarca.

Posteriormente, Felipe VI y el presidente Paz salieron caminando a la plaza Murillo para dirigirse al Museo Nacional de Etnografía y Folclore (Musef), situado unas calles más allá.

En la plaza, el rey rompió el protocolo para hablar con una anciana que se acercó a saludarle y también se tomó fotografías con dos niñas que le abrazaron.

Al llegar al Musef, fueron recibidos por su directora en funciones, la arqueóloga Patricia Álvarez, quien guió el recorrido del monarca y las autoridades bolivianas por los principales salones del museo.

Después de esta visita, está previsto que Felipe VI y el presidente boliviano retornen al Palacio Quemado para el almuerzo, tras el cual concluirá la visita del rey.

Rodrigo Paz y Felipe VI mantienen una «amistad personal de juventud», según mencionó el mandatario boliviano en una reciente entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

El presidente boliviano expresó su confianza en que la visita del rey ayude a vincular a Bolivia con inversiones españolas que contribuyan al desarrollo de la economía de su país.

Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Cuando el rey Felipe VI era príncipe asistió a dos investiduras del exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019), en 2006 y 2010, y no estuvo presente en su tercera toma de posesión en 2015, pero sí asistió a la toma de juramento de Luis Arce (2020-2025), en 2020. EFE

