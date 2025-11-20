El Royal and Ancient nombra socia honoraria a la exgolfista mexicana Lorena Ochoa

1 minuto

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- El club de golf Royal and Ancient (R&A) de Saint Andrews, uno de los más antiguos del mundo y organizador del Abierto Británico, ha nombrado socia honoraria a la exgolfista mexicana Lorena Ochoa, una de las grandes figuras latinoamericanas de este deporte.

La emblemática entidad, con sede en Escocia, ha querido con este título honorífico premiar la trayectoria de Ochoa, que ha aceptado el reconocimiento orgullosa de formar parte de «un club que posee tanta historia y prestigio», informó el R&A en un comunicado

«Es un privilegio ser nombrada socia honoraria del Royal and Ancient Golf Club de St Andrews, que ocupa un lugar especial en mi corazón tras mi victoria allí en 2007», afirmó la exjugadora de Guadalajara en la nota.

Ochoa, de 44 años, es la golfista mexicana más célebre después de ganar el Abierto Británico en 2007, la primera vez en la que el torneo femenino se celebraba en la cuna del golf, y el Campeonato Nabisco en 2008, además de 27 torneos en el LPGA, el circuito femenino estadounidense.

Esos méritos, además de su labor filantrópica, le llevaron a ingresar en el Salón de la Fama del Golf Mundial en 2017. EFE

