El ruso Tugan Sokhiev dirigirá en 2027 el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica vienesa

1 minuto

Viena, 1 ene (EFE).- El director ruso Tugan Sokhiev será el encargado de dirigir el 1 de enero de 2027 el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, un acontecimiento en el que se estrenará, según ha informado este jueves el prestigioso conjunto.

Sokhiev, que en marzo de 2022 renunció como director musical del Teatro Bolshói de Moscú en protesta por la invasión rusa de Ucrania, lleva casi dos décadas colaborando con la Filarmónica de Viena.EFE

