El salario bruto medio en Portugal se situó en los 1.741 euros en el segundo trimestre
Lisboa, 14 ago (EFE).- El salario bruto mensual medio en Portugal se situó en los 1.741 euros en el segundo trimestre de 2025, un 6 % más que lo registrado un año antes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.
La entidad estadística explicó este jueves en un comunicado que, descontando la inflación, el crecimiento total fue del 3,7 %
La remuneración bruta regular media (sin contar los componentes salariales como subsidios de Navidad y vacaciones) se situó en los 1.368 euros, un 5,7 % más interanual; mientras que la media de salarios base nacionales alcanzó los 1.281 euros.
Estos resultados abarcan 4,8 millones de puestos de trabajo, precisó el INE.
Los salarios brutos mensuales medios aumentaron en casi todos los sectores económicos, a excepción de en las actividades de «transportes y almacenaje».
En junio de 2025, la remuneración bruta total media por trabajador varió entre los 1.080 euros en las actividades de «agricultura, producción animal, caza, bosques y pesca», y los 3.869 euros en las actividades de «electricidad, gas, vapor, agua caliente y fría y aire frío». EFE
cch/ad