El salsero El Canario celebra 50 años de carrera con una gira que iniciará en Nueva York

Nueva York, 17 nov (EFE).- José Alberto El Canario, uno de los cantantes de salsa más reconocidos, celebra 50 años en la música con una gira de conciertos que comenzará el 22 de noviembre en Nueva York, ciudad donde nació su carrera.

El Canario regresará junto a su orquesta Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx para hacer un recorrido por su exitosa trayectoria en la que ha llevado la salsa a través del mundo.

Abrirse camino en un mundo tan competido no fue fácil, pero este artista dominicano fue persistente y logró dedicarse con éxito a lo que más le gusta con el apoyo de un público fiel con el que quiere celebrar «por todo lo alto» el espectáculo ‘Los 50 de El Canario’.

El sonero llevará a esta gira una maleta con éxitos inolvidables como ‘Sueño contigo’, ‘Discúlpeme señora’, ‘Bailemos otra vez’ o ‘Hoy quiero confesar’, entre otros.

El ganador de múltiples Grammy alcanzó la fama internacional como vocalista principal de la orquesta ‘Típica 73’, que fue una escuela para él, con la que participó en álbumes emblemáticos como ‘Salsa encendida’ (1978), y ‘Hacia los 80’.

Tras cinco años con la Típica, lanzó su propia orquesta y produjo los álbumes ‘Típicamente’ (1984), y ‘Canta Canario’ (1985).

En la década de 1990, continuó cosechando éxitos, entre éstos ‘Nada se compara contigo’ y ‘Discúlpeme señora’ del disco ‘Llegó la Hora’.

En 2025 lanzó tres discos: ‘De pueblo y con clase’, ’36 José Alberto El Canario’ y ‘Big Swing’, que fue nominado este año al Latin Grammy, en el que combina su orquesta con una big band.

La gira ‘Los 50 de El Canario’ seguirá en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico, país donde el artista creció. EFE

