El Salvador: Mandos militares serán juzgados por matanza de 1.000 campesinos en 1981

San Salvador, 9 dic (EFE).- El proceso penal contra una docena de mandos militares salvadoreños acusados por la masacre de más de 1.000 campesinos en diciembre de 1981, ha sido elevado a juicio, informó este martes la organización de derechos humanos Cristosal.

El juicio, según la ONG, se llevará a cabo contra el exministro de Defensa salvadoreño Guillermo García -señalado como máximo responsable- y doce oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.

Se les acusa de los delitos de asesinato, intento de asesinato, incendio, violación y coacción agravada por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981 en la cual «se exterminó» a más de 1.000 civiles en la remota localidad de El Mozote, recordó Critosal en un comunicado

Un portavoz de Cristosal dijo a EFE que por el momento no hay una fecha para el comienzo de la vista pública y el abogado David Morales, miembro de la ONG, explicó que «hay que esperar si se dan apelaciones» y «en ese caso esperar a que se resuelvan».

Cristosal señaló en su nota que «el avance del caso ha sido posible gracias a la fundamental prueba testimonial brindada de forma valiente por las personas sobrevivientes; así como los resultados forenses sobre los fragmentos óseos recuperados bajo la coordinación y análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense».

A ello se han sumado «los peritajes técnicos impulsados por la acusación particular, integrada por Cristosal y (la organización salvadoreña) Tutela Legal», añadió.

El progreso en este proceso penal se da en el contexto del 44 aniversario de la masacre, después de que ha estado estancado debido en parte a la «opacidad» con la que la jueza instructora Mirtala Portillo conduce el caso, afirmó en una reciente entrevista a EFE David Morales, abogado de las víctimas.

Portillo asumió el caso tras la destitución del juez Jorge Guzmán a raíz de un polémico decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que retiró en 2021 a los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de carrera.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares. EFE

