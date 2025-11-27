El Salvador: presidente Bukele felicita a EE. UU. por el Día de Acción de Gracias

San Salvador, 27 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este jueves a Estados Unidos por la celebración del Día de Acción de Gracias, a través de un mensaje en sus redes sociales.

«A todos mis amigos en Estados Unidos, ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Aquí en Latinoamérica no celebramos esta festividad, pero mis amigos estadounidenses que viven aquí sí lo hacen, y es una tradición maravillosa», escribió en X Bukele en inglés.

Añadió: «Mis mejores deseos para todos ustedes, para sus seres queridos y para su gran nación».

La celebración del Día de Acción de Gracias se ha visto marcada por el miedo de miles de migrantes en la nación norteamericana, ante las redades y deportaciones, y la ausencia de aquellos que han sido expulsados de ese país.

Estados Unidos expulsó a cerca de 400.000 migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración Trump, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que prevé la remoción de 600.000 en el primer año de gestión.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Antes de que Trump regresara al poder, la relación con la Administración del demócrata Joe Biden pasó por momentos tensos y finalmente tuvo acercamientos.

El 5 de agosto pasado, el Gobierno de Estados Unidos expresó además su respaldo a la reforma constitucional, aprobada y ratificada de manera exprés por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que avala en El Salvador la reelección indefinida del presidente, lo que deja vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato. EFE

