El Salvador busca mantener el dominio en su casa sobre Panamá

2 minutos

San Salvador, 9 oct (EFE).- La selección de fútbol de El Salvador buscará la noche del viernes mantener su hegemonía ante la de Panamá, que nunca ha ganado en el estadio salvadoreño de Cuscatlán en partidos por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, para tratar de mantenerse con aspiraciones de clasificación al Mundial de 2026.

De acuerdo con informaciones de la prensa salvadoreña, la Selecta se ha impuesto en los seis juegos disputados contra los Canaleros en las eliminatorias, siendo el último encuentro en 2021.

En ese año, los salvadoreños ganaron por 1-0, pero la victoria más recordada por la afición local fue en 2008 cuando la Selecta ganó por 3-1 y se clasificó al hexagonal final de la Concacaf para el Mundial de 2010.

Sin embargo, el seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, dijo a periodistas que no piensa en eso y que no considera que su equipo sea favorito.

“El fútbol todos los días es distinto, la historia es distinta, yo no soy de esa clase de teoría”, manifestó el estratega y destacó que Panamá “tiene mucho más trabajo” por su proceso de siete años con el español Thomas Christiansen.

Para este duelo los salvadoreños sufren cinco bajas sensibles como la del defensa y capitán, Henry Romero, y otros cuatros defensores.

El Salvador es segundo del Grupo A con 3 puntos tras una victoria en Guatemala y una derrota ante Surinam, mientras que Panamá es tercero con 2 unidades, fruto de dos empates.

En este encuentro se verá un aforo disminuido en un 15 % (al menos 4.000 aficionados) debido a una sanción que la FIFA impuso a El Salvador por expresiones de racismo que sufrieron jugadores de Surinam el pasado 8 de septiembre en el partido correspondiente a la segunda fecha.

– Probables formaciones:

El Salvador: Mario González; Roberto Domínguez, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Diego Flores; Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Mauricio Cerritos, Jefferson Valladares; Styven Vásquez y Brayan Gil. Seleccionador: Hernán Darío Gómez (COL).

Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, José Córdoba, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez, Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y Tomás Rodríguez. Seleccionador: Thomas Christiansen (ESP).

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Hora: 19:00 local (01:00 GMT del sábado)

Estadio: Cuscatlán, en San Salvador. EFE

