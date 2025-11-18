El Salvador compra más de 1.000 monedas de bitcóin por 100 millones de dólares

2 minutos

San Salvador, 17 nov (EFE).- El Gobierno de El Salvador compró la noche de lunes más de 1.000 monedas de bitcóin por un valor de 100 millones de dólares, con lo que sus reservas superaron los 7.000 bitcoines, según informó la gubernamental Oficina Bitcóin.

«¡Te lo dije! ¡El Salvador está ganando! 100 millones de dólares = 1.098,19 BTC», publicó la entidad en X en un mensaje en inglés, que fue compartido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

De acuerdo con el portal oficial de la referida oficina, la reserva de El Salvador de bitcóin llegó a 7.474,37 monedas, con un valor total de más de 672,1 millones de dólares.

La compra habría entrado a las cuentas del Gobierno salvadoreño en dos tandas de 500 bitcoines y una de 90, según indica la página gubernamental «bitcoin.gob.sv».

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele en ese momento.

Sin embargo, tras alcanzarse un acuerdo entre el Gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.400 millones de dólares, la Asamblea Legislativa le retiró al bitcóin el carácter de moneda de curso legal, eliminó la obligatoriedad de su aceptación y suprimió el papel del Estado en los intercambios.

No obstante, el Gobierno de Bukele ha seguido comprando bitcóin a pesar de que el FMI puso como condición del acuerdo que no se utilicen fondos estatales para ello.

En el último mes, el bitcóin acumula una caída cercana al 19 %, después de que el pasado 6 de octubre alcanzara un máximo histórico en los 126.251 dólares. De hecho, desde máximos acumula un retroceso superior al 27,7 %.

La criptomoneda llevaba desde finales de junio por encima de los 100.000 dólares, aunque durante estos últimos diez días no sólo ha perdido ese valor, sino que también ha caído con fuerza hasta esos 91.300 dólares. EFE

hs/sbb