El Salvador incauta un cargamento de 375 kilogramos de droga que se dirigía a Guatemala

(Actualiza con declaración del Ejército de Nicaragua)

San Salvador, 14 ene (EFE).- Las autoridades de seguridad de El Salvador incautaron un cargamento de 375 kilogramos de droga en la costa del país centroamericano y que tenía como destino Guatemala, según informó este miércoles en X el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

«La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala», precisó Villatoro y apuntó que fueron detenidos el salvadoreño Ubaldo Reyes y el guatemalteco Rony Eduardo Morales.

Según el ministro salvadoreño de Seguridad, que no precisó el tipo de droga decomisada, el cargamento tiene un valor estimado de 9,4 millones de dólares.

Por su parte, el Ejército de Nicaragua rechazó a través de un comunicado «enérgicamente que haya salido de territorio nicaragüense, la embarcación» en la que se halló la droga.

El ministro Villatoro «de manera reiterativa ha afirmado en cuatro ocasiones que dichos cargamentos de droga tienen procedencia de territorio nicaragüense, lo que rechazamos categóricamente, cuando está demostrado que la droga proviene del sur de la región, navegando en aguas lejanas de nuestros litorales», agregó el comunicado de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua.

Este es el primer cargamento incautado por las autoridades salvadoreñas en 2026, mientras que en 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, las que fueron incautadas con un valor de más de 618,7 millones de dólares.

De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

En 2024 fueron decomisadas más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares.

De acuerdo con las autoridades de Seguridad salvadoreñas, un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares. EFE

