El Salvador reduce en un 28 % los homicidios con 82 casos en 2025, según el Gobierno

San Salvador, 5 ene (EFE).- El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, un 28 % menos que los 114 registrados en el 2024, de acuerdo con los datos divulgados este lunes por miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

«En 2025, por primera vez en la historia, el país cierra con dos dígitos. 82 homicidios en el 2025 (…) esto confirma que las medidas adoptadas por el Gobierno y por el Estado salvadoreño eran las correctas, las necesarias, las que nos permiten poder decir, con mucha propiedad y contundencia, que somos el país más seguro del hemisferio occidental», declaró el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

En una comparecencia ante la prensa en la que no se permitieron preguntas, Villatoro indicó que la tasa de homicidios «se redujo a 1,3 por cada 100.000 habitantes», y que los 82 casos de homicidios «están resueltos», sin ampliar la información.

De acuerdo con el ministro salvadoreño, de los 82 homicidios «43 están relacionados con intolerancia social, 31 con intolerancia familiar y 8 con delincuencia general», y «más del 50 % de estos 82 homicidios están relacionados con la ingesta de alcohol previo al homicidio».

Además, apuntó que la mayoría de crímenes (41) fueron cometidos con arma blanca.

El Gabinete de Seguridad -integrado también por el fiscal general, Rodolfo Delgado, y el ministro de Defensa, René Francis Merino- no reportó cifras de feminicidios que, de acuerdo con la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), sumaban 24 a noviembre de 2025.

En El Salvador, las autoridades no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y no brindan estadísticas sobre este tipo de muertes.

Además, las instituciones salvadoreñas han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre muertes violentas de mujeres.

Más de 6.580 capturas en 2025

Según datos compartidos por la Presidencia salvadoreña, en 2025 se reportó la captura de 6.584 personas acusadas de ser pandilleros o vinculadas a estas bandas, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción.

En el contexto de esta medida, en vigencia desde marzo de 2022, han sido capturados 90.844 supuestos pandilleros.

El polémico régimen de excepción, señalado de violentar derechos humanos, se ha convertido en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó al presidente Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato.

En las estadísticas gubernamentales de los homicidios no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los Gobiernos anteriores.

La medida ha sido prorrogada en 46 ocasiones a pesar de que el Gobierno salvadoreño afirma que ha desarticulado operativamente a las pandillas. EFE

