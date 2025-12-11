El salvadoreño Kilmar Ábrego García es liberado de un centro migratorio en EE.UU.

Washington, 11 dic (EFE).- Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador, fue liberado este jueves de un centro migratorio en el estado de Pensilvania por orden de una juez, informó a EFE su abogado.

El letrado Sean Hecker confirmó la liberación horas después de que Paula Xinis, jueza federal del estado de Maryland, ordenara que Ábrego fuera liberado «inmediatamente» del centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dado que su detención se produjo «sin autoridad legal».

El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Nayib Bukele, a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión.

Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de haber participado en el tráfico de personas y de ser un pandillero, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Hasta ahora, Ábrego García se encontraba en el centro de procesamiento Moshannon Valley, en Pensilvania, y el Gobierno estadounidense buscaba la manera de deportarlo a un país africano dado que no puede enviarlo de nuevo a El Salvador.

La magistrada consideró que «ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal».

«La conducta de los demandados (el Gobierno de EE.UU.) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la expulsión, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido», escribió Xinis.

Aunque fue liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el Gobierno Trump planea recurrir la decisión de Xinis.

«La Casa Blanca y el Gobierno se oponen al activismo de una juez que, en realidad, actúa como activista judicial, algo que, lamentablemente, hemos visto en muchos casos en todo el país», explicó la portavoz.

Ábrego, de 30 años, es un ciudadano salvadoreño residente en Maryland que entró de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente. Tiene esposa e hijos estadounidenses.

En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador debido al peligro que enfrentaba allí por parte de una pandilla.

Sin embargo, la Administración de Trump lo deportó igualmente al país centroamericano, y posteriormente tuvo que ser devuelto a Estados Unidos por orden de un tribunal.

Su caso se ha convertido en un emblema para las organizaciones defensoras de inmigrantes a la hora de denunciar las políticas antimigratorias de Trump. EFE

