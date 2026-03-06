El secretario de Energía de EEUU promete escoltas militares en el estrecho de Ormuz pronto

2 minutos

Washington, 6 mar (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este viernes que la Armada estadounidense comenzará a escoltar a navíos mercantes a través del estrecho de Ormuz lo antes posible, después de que el tránsito por esa vía estratégica de paso de petróleo y gas se haya visto afectado por la guerra contra Irán.

Según indicó Wright en una entrevista con Fox News, las escoltas militares para transitar entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán se realizarán «tan pronto como podamos», pero que por el momento los activos militares desplegados en la zona están centrados en reducir las capacidades militares iraníes.

Trump prometió hace dos días que Estados Unidos facilitaría seguros de riesgo para las navieras que necesiten transitar por el estrecho de Ormuz y que en caso necesario activarían escoltas navales para garantizar el paso por la estratégica vía marítima.

Este jueves aseguró también que nuevas acciones son «inminentes» para asegurar el flujo de gas y crudo a través del estrecho de Ormuz, que Irán ha amenazado con bloquear, resultando en una disminución significativa del tránsito por esta arteria marítima.

El estrecho de Ormuz es un cuello de botella por el que pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos y para países como India son la vía de paso de casi la mitad de sus importaciones de crudo.

El precio del petróleo rondaba hoy los 90 dólares por barril, mientras que el precio de la gasolina en Estados Unidos, un medidor de los precios esencial para el presidente Donald Trump en este año electoral, ha subido alrededor del 10 % de media y se acerca ya a los 3,4 dólares por galón. EFE

jmr/mra