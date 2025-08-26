The Swiss voice in the world since 1935

El secretario de Estado vaticano: «Estamos atónitos por lo que está sucediendo en Gaza»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad del Vaticano, 26 ago (EFE).- El secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, aseguró que están «atónitos» por lo que está sucediendo en Gaza «a pesar de la condena mundial», en unas declaraciones anoche al margen de un acto en Nápoles (sur).

«Estamos atónitos por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial, porque existe una condena unánime de lo que está sucediendo», subrayó el cardenal italiano.

Al responder a las preguntas de los periodistas sobre el bombardeo israelí del hospital Nasser en Khan Younis, en la Franja de Gaza, que causó al menos 20 muertos, incluidos 5 periodistas, añadió: «Es un sin sentido, parece no haber un atisbo de solución».

Señaló además que «la situación se está volviendo cada vez más complicada y, desde el punto de vista humanitario, cada vez más precaria, con todas las consecuencias que vemos continuamente».

Respecto a la guerra en Ucrania, el cardenal afirmó que «se necesita mucha política, porque existen muchas soluciones teóricas» y «hay muchos caminos para alcanzar la paz, pero se debe querer llevarlos a la práctica y obviamente, también se necesita una disposición espiritual».

«Se necesita esperanza para todo el mundo», declaró Parolin, subrayando que el Jubileo proclamado por el papa Francisco, dedicado precisamente a este tema, «debería ser un momento para recuperar la esperanza»:

«Incluso hoy en día en la dificultad para iniciar procesos de paz en situaciones de conflicto, no debemos rendirnos y hay que seguir trabajando por la paz y la reconciliación», añadió. EFE

ccg/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR