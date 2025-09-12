The Swiss voice in the world since 1935

El sector servicios acumula un crecimiento del 2,6 % hasta julio en Brasil

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Río de Janeiro, 12 sep (EFE).- El sector servicios, responsable de cerca del 70 % del PIB brasileño, acumuló en los siete primeros meses del año un crecimiento del 2,6 % frente al mismo período de 2024 y alcanzó en julio su mayor nivel desde que el indicador es medido, informó este viernes el Gobierno.

El volumen del sector se encuentra un 18,5 % por encima del nivel que tenía antes de la pandemia y sigue impulsando el crecimiento de la economía de Brasil, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

La actividad que más pesó en el crecimiento del sector terciario en los siete primeros meses del año fue la de información y comunicación, que se expandió un 6,0 % impulsada por los ingresos de las empresas que actúan en los segmentos de portales y proveedores de contenido.

Pese al elevado nivel alcanzado, el crecimiento del sector mantuvo su tendencia a la desaceleración y solo creció un 0,3 % en julio con respecto al mes inmediatamente anterior, tras haber aumentado un 0,4 % en junio.

De la misma forma, el crecimiento acumulado en los últimos doce meses cayó desde el 3,0% en junio hasta el 2,9 % en julio.

Esa desaceleración, según los economistas, se debe reflejar en el crecimiento del PIB brasileño este año.

Tras haber crecido un 3,4 % en 2024, la última previsión del Gobierno es que esa tasa se desacelere hasta el 2,3 % en 2025. EFE

cm/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR