The Swiss voice in the world since 1935

El sector servicios de Brasil crece un 2,8 % en junio en su decimoquinto aumento seguido

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 14 ago (EFE).- El sector servicios de Brasil subió un 2,8 % en junio respecto al mismo mes del año pasado, lo que representa su decimoquinto incremento interanual consecutivo, divulgó este jueves el Gobierno.

El volumen del sector, que representa dos tercios de la economía brasileña, creció un 0,3 % respecto a mayo y ahora se encuentra un 18 % por encima del nivel anterior a la pandemia de covid-19, un nuevo récord desde que hay registros, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

A pesar de esto, el único dato positivo del mes se observó en el sector de los transportes (+1,5 %), tanto aéreo de pasajeros (+2,1 %) como de cargas (+0,7 %).

Entre las demás categorías, que registraron caídas, se encuentran los servicios de información y comunicación (-0,2 %), los servicios profesionales y administrativos (-0,1 %), y los alojamiento y alimentación (-1,4 %), entre otras.

El sector terciario impulsó el crecimiento del PIB brasileño en 2024, cuando la economía avanzó un 3,4 %.

No obstante, las proyecciones para este 2025, tanto del Gobierno como de organismos internacionales, indican una desaceleración. EFE

adm/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR