El sector servicios de Brasil crece un 2,8 % en junio en su decimoquinto aumento seguido

1 minuto

São Paulo, 14 ago (EFE).- El sector servicios de Brasil subió un 2,8 % en junio respecto al mismo mes del año pasado, lo que representa su decimoquinto incremento interanual consecutivo, divulgó este jueves el Gobierno.

El volumen del sector, que representa dos tercios de la economía brasileña, creció un 0,3 % respecto a mayo y ahora se encuentra un 18 % por encima del nivel anterior a la pandemia de covid-19, un nuevo récord desde que hay registros, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

A pesar de esto, el único dato positivo del mes se observó en el sector de los transportes (+1,5 %), tanto aéreo de pasajeros (+2,1 %) como de cargas (+0,7 %).

Entre las demás categorías, que registraron caídas, se encuentran los servicios de información y comunicación (-0,2 %), los servicios profesionales y administrativos (-0,1 %), y los alojamiento y alimentación (-1,4 %), entre otras.

El sector terciario impulsó el crecimiento del PIB brasileño en 2024, cuando la economía avanzó un 3,4 %.

No obstante, las proyecciones para este 2025, tanto del Gobierno como de organismos internacionales, indican una desaceleración. EFE

