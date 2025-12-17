El sector turístico de Jamaica está recuperado al 71 % tras el paso del huracán Melissa

2 minutos

San Juan, 17 dic (EFE).- Con el inicio oficial esta semana de la temporada turística de invierno, el ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, ha anunciado que el sector está listo en un 71 % para recibir a los visitantes tras el paso del devastador huracán Melissa.

El sector cerró tras el paso del huracán, de categoría cinco, que tocó tierra el 28 de octubre pasado y dejó numerosos hoteles e infraestructura dañados a lo largo de las costas oeste y norte de la isla.

Bartlett señala que, si bien algunos hoteles aún no están completamente preparados para su ocupación habitual, todos los lugares de interés turístico están listos, al igual que los tres aeropuertos del país, según un comunicado gubernamental.

De hecho, la cadena Riu Hotels & Resorts informó en noviembre que prevé reabrir antes de finalizar el año sus siete hoteles en Jamaica, una vez concluidas las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa.

«Sabemos que hemos perdido algunas cosas, pero lo que tenemos es tan fuerte y poderoso que podemos decirle al mundo: ‘Vengan a Jamaica, estamos listos para ustedes», ha declarado Bartlett.

El ministro ha apuntado también que el sector turístico de Jamaica ha atraído la atención de las aerolíneas, que ya han indicado sus planes de comenzar a ofrecer vuelos semanales al destino.

Entre estas ha mencionado que Copa Airlines está aumentando sus frecuencias y habrá 10 vuelos semanales a Montego Bay y cinco vuelos a Kingston.

Bartlett ha informado de que, entre el 11 y el 14 de diciembre, un total de 20.800 turistas llegaron a Jamaica, y que en las últimas cinco semanas más de 300.000 turistas accedieron al país en cruceros o avión.

El sector turístico es vital para la economía de Jamaica, ya que supone la principal fuente de ingresos por divisas del país.

Antes del huracán, el Gobierno esperaba que la industria turística creciera un 7 % esta temporada de invierno y se preparaba para recibir a unos 4,3 millones de visitantes.

Melissa causó en Jamaica al menos 45 muertos y catastróficos daños, valorados preliminarmente en unos 9.000 millones de dólares (unos 7.660 millones de euros). EFE

