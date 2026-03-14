El seleccionador de Bolivia destaca la fortaleza física y el juego directo de Surinam

2 minutos

La Paz, 14 mar (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, destacó este sábado que Surinam, su próximo rival en la repesca mundialista, tiene un grupo de futbolistas fuertes y con un juego directo, por lo que trabaja en la fórmula para contrarrestar las fortalezas del adversario.

«Son jugadores muy fuertes que juegan en ligas muy importantes, tienen un juego muy directo; normalmente esperan y, cuando les toca atacar, son muy profundos», mencionó el entrenador de la Verde en una rueda de prensa.

Villegas señaló que estudia al rival «hace bastante tiempo» y que se dedicó a analizar «jugador por jugador», junto con el estilo de cada futbolista en sus equipos, por lo que tiene una idea de cómo podría plantarse en el campo la selección dirigida por el neerlandés Henk ten Cate, quien tomó las riendas de Surinam en diciembre.

Con todo, el entrenador de Bolivia indicó que es posible que el nuevo director técnico de Surinam se vaya a «adaptar» al estilo de juego de su equipo, puesto que, debido al poco tiempo de preparación, es poco probable que haya logrado imponer su propio estilo.

Una de las conclusiones de Villegas es que Bolivia no buscará hacer centros, ya que Surinam tiene «centrales muy grandes, fuertes y muy rápidos», por lo que el arma principal será llevar el balón «por el piso», llegando con «mucha gente» al área y utilizar «la buena pegada» de varias de sus figuras.

El seleccionador boliviano reconoció que una de las principales falencias en los últimos seis partidos de preparación de la Verde estuvo en «el último tercio de la cancha», por lo que el trabajo de preparación se enfocará en resolver esa situación.

Villegas consideró que no solo los delanteros de su equipo están preparados para buscar el gol, sino también quienes juegan en otras líneas del campo, y que el equipo procurará cuidar las transiciones de ataque y defensa para controlar al rival.

Bolivia rendirá su último examen antes de disputar el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, en Monterrey (México), el domingo cuando se enfrente a Trinidad y Tobago en la ciudad boliviana de Santa Cruz, sin varias de sus figuras.

El 26 de marzo la Verde jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo. EFE

grb/asc

(foto) (video)