El Senado de EEUU aprueba fondos para el Departamento de Seguridad, excepto para migración

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Redacción Internacional, 27 mar (EFE).- El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en cierre administrativo desde hace seis semanas, pero no autorizó los fondos para las operaciones de inmigración y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE).

El voto tuvo lugar en la madrugada estadounidense, a las 02:20 hora local (06:20 GMT), en una inusual votación oral, según detalló la cadena NBC News.

El acuerdo financiaría otras divisiones del DHS, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera, aunque la Cámara de Representantes todavía debe pronunciarse antes de que las agencias financiadas dentro de ese departamento puedan reanudar sus operaciones.

La votación en ese segundo hemiciclo, igualmente controlado por los republicanos, está prevista para este viernes.

El DHS está sometido a un cierre parcial administrativo desde el 14 de febrero por falta de acuerdo para su financiación, como consecuencia del choque entre demócratas y republicanos por las discrepancias en política migratoria.

Caos en los aeropuertos

Ese bloqueo ha afectado, entre otros, a los trabajadores de la TSA. Las bajas en el personal de esa división rondan el 40 % por la suspensión de sus nóminas, y el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha conseguido reducir las largas colas que se están registrando en los aeropuertos.

Después de que las negociaciones volvieran a fallar el jueves por la noche, los senadores, según la cadena CNN, decidieron centrarse en sacar adelante la financiación en la que sí habían logrado ponerse de acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado ya el jueves que iba a firmar una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria, con el objetivo de reducir los retrasos y problemas operativos en los aeropuertos del país.

La CNN precisó que, aunque la financiación aprobada por el Senado no incluye nuevos fondos para el ICE y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los republicanos ya habían previsto financiar esas agencias como parte de su amplio paquete de medidas de política interna del año pasado.

«Una de las razones por las que adelantamos la financiación para la Seguridad Nacional en ese gran proyecto de ley fue porque anticipábamos que esto probablemente sucedería, y así fue», ha apuntado el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune.

Según el digital Politico, hay republicanos que no están seguros de poder sacar adelante fondos para ambos ámbitos en un proyecto de ley aparte, al no tener garantizado poder reunir la mayoría requerida.

Está por ver ahora si la Cámara de Representantes aceptará igualmente financiar el DHS de forma parcial, para acabar con su cierre. EFE

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