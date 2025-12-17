El Senado de Estados Unidos aprueba suprimir las sanciones para Siria

2 minutos

Washington, 17 dic (EFE).- El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un paquete de política de defensa que elimina las sanciones sobre sectores clave de Siria y envió el texto al presidente, Donald Trump, para su firma, cuando se cumple un año de la caída del régimen de Bachar Al Asad.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que la semana pasada fue avalada por la Cámara de Representantes, fue aprobada en la Cámara Alta con 77 votos a favor y 20 en contra.

El paquete incluye una disposición que deroga la Ley César de 2019, que impuso duras sanciones económicas a Siria en respuesta a los crímenes de guerra del Gobierno de Al Asad.

Trump, que ha protagonizado un acercamiento con Siria este año, se ha reunido tanto en Arabia Saudí como en Estados Unidos con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, exlíder del grupo islamista que el año pasado derrocó al Gobierno de Al Asad.

El líder republicano ordenó el alivio de sanciones para Siria para facilitar la reconstrucción del país, pero algunas siguen vigentes.

El Gobierno de transición sirio, varios países árabes y occidentales, así como organizaciones internacionales, han instado repetidamente al levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el Gobierno de Al Asad, en particular las estadounidenses con el fin de ayudar a la reconstrucción y la recuperación económica de Siria tras 14 años de guerra.

La denominación de la Ley César proviene del nombre de un exfotógrafo militar sirio que filtró imágenes que documentaban torturas y abusos cometidos en cárceles del régimen de Al Asad.

Esta incluye medidas punitivas que afectan no solo a instituciones o individuos sirios, sino también a cualquier empresa, persona o país que colabore con el ya derrocado régimen sirio en sectores claves, como los de energía, construcción, aviación o financiación

El pasado julio, la Administración Trump retiró de su lista de grupos terroristas a la coalición islamista HTS, el grupo insurgente con orígenes en Al Qaeda que fue liderado por Al Sharaa.

Washington presiona a su vez para que Israel y Siria cierren un acuerdo de seguridad que ponga fin a los históricos enfrentamientos entre ambos países. EFE

