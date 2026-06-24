El Senado zimbabuense aprueba extender el mandato presidencial de Emmerson Mnangagwa

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Harare, 24 jun (EFE).– El Senado de Zimbabue aprobó este miércoles el proyecto de enmienda constitucional para extender el mandato presidencial de cinco a siete años, una reforma que permitiría al actual jefe de Estado, Emmerson Mnangagwa, permanecer en el poder hasta 2030.

Tras recibir el visto bueno de la Asamblea Nacional (Cámara Baja) el pasado jueves en primera ronda, el Proyecto de Enmienda Constitucional Nº 3 (CAB3) regresará ahora a ese órgano sin modificaciones para su tercera y última lectura, antes de ser enviado al mandatario para su promulgación definitiva.

El ministro de Justicia zimbabuense, Ziyambi Ziyambi, quien presentó la propuesta, confirmó la adopción del texto en la Cámara Alta y elogió la postura de los legisladores.

«Los senadores demostraron madurez en sus debates y no perdieron el tiempo en discusiones innecesarias. Este proyecto refleja la opinión de la ciudadanía recogida durante las consultas públicas», afirmó.

Sin embargo, el senador Sessel Zvidzai, uno de los líderes de la opositora Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), rechazó de forma tajante estas afirmaciones en declaraciones a EFE.

«No hay ningún consenso sobre la aprobación de esta ley. Algunos de nosotros nos opusimos vehementemente porque el pueblo no quiere esto. Fue una medida impuesta en el Senado y los parlamentarios progresistas no nos prestamos a ser un mero sello de goma del Gobierno», declaró.

El texto obtuvo 75 votos a favor y cuatro en contra, superando holgadamente la mayoría requerida de dos tercios, fijada en un mínimo de 54 apoyos, según anunció la presidenta del Senado, Mabel Chinomona.

La Cámara Alta de Zimbabue está compuesta por 80 escaños, de los cuales la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) cuenta con 33, la opositora CCC posee 27, mientras que los 20 restantes corresponden a 18 jefes tradicionales y dos representantes de personas con discapacidad.

La reforma también otorga al Parlamento —donde el oficialismo ostenta una amplia mayoría— la potestad de elegir a los futuros jefes de Estado, además de prorrogar dos años más los mandatos de los legisladores de ambas cámaras.

El Ejecutivo aprobó el proyecto el pasado febrero, basándose en una resolución adoptada en octubre de 2025 por el partido gobernante, y la iniciativa se tramitó tras un periodo de 90 días de audiencias públicas y recepción de comentarios por escrito.

La iniciativa generó protestas de la oposición y de miembros del partido gobernante, como el veterano de la guerra de independencia Blessed Geza, quien falleció en febrero pasado.

Las manifestaciones acabaron con 95 personas arrestadas en marzo a la espera de juicio tras enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El actual jefe de Estado, de 83 años, completará en agosto de 2028 el último mandato que le permite la Constitución, tras haber sido elegido en 2018 y reelegido en 2023 en unos comicios cuyos resultados fueron impugnados por la oposición por supuestas irregularidades. EFE

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