El senador demócrata latino Padilla responderá en español al discurso de Trump

Miami (EE.UU.), 24 feb (EFE).- El senador estadounidense Alex Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos, tendrá este martes a cargo la respuesta del Partido Demócrata al discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo hará en español.

El senador californiano dijo que prevé responder en español a todas «las mentiras» del mandatario republicano en materia de economía e inmigración, así como a lo que considera amenazas contra la institucionalidad, en una entrevista al diario La Opinión.

En su cuenta de X, Padilla aseguró que existe un camino mejor que el Gobierno Trump, «uno que reduzca los costes, proteja nuestra democracia y controle a las agencias federales que actúan sin supervisión».

«Los estadounidenses no necesitan otro discurso de Donald Trump fingiendo que todo está bien cuando las facturas están demasiado altas, los salarios son demasiado bajos y su fuerza paramilitar armada y encapuchada aterroriza a nuestras comunidades a diario», dijo.

En junio de 2025 el senador ganó notoriedad cuando fue retirado a la fuerza por agentes de seguridad de una reunión en California sobre inmigración encabezada por Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Padilla, quien fue esposado y escoltado fuera del recinto tras interrumpir el acto para cuestionar las políticas migratorias, dijo a La Opinión que abordará el «temor por el desarrollo de las reciente actividades de ICE (agentes antiinmigración) en nuestras comunidades».

El político demócrata advirtió de que las políticas migratorias impulsadas por Trump podrían aumentar los costes del cuidado infantil para las familias estadounidenses, en muchos casos a cargo de hispanos, agravando la presión financiera que ya afrontan millones de hogares.

Esta noche, el presidente Trump hará el balance de su primer año de Gobierno ante las dos Cámaras del Congreso.

Se prevé que abordará sus propuestas para evitar un descalabro en las elecciones legislativas del próximo noviembre, el revés del Tribunal Supremo a su política de aranceles, su cada vez más impopular política migratoria y una economía que no ha resuelto la creciente desigualdad. EFE

