El senador latino Alex Padilla descarta su candidatura a gobernador de California

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El senador Alex Padilla, el primer latino elegido al Senado de EE.UU. por el estado de California, descartó este martes presentar su candidatura a la gobernación estatal para suceder al demócrata Gavin Newsom.

«Con todo mi corazón y con un compromiso aún mayor que nunca, decido no presentarme como candidato a gobernador de California el próximo año», indicó el senador en una rueda de prensa a las afueras de su oficina en el Senado en Washington.

Padilla agregó que, por su parte, centrará sus esfuerzos en continuar su lucha para contrarrestar la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, desde la Cámara Alta del país.

«Elijo seguir en esta lucha porque la Constitución merece la pena defenderla. Nuestros derechos fundamentales merecen la pena defenderlos. Nuestros valores esenciales merecen la pena defenderlos. El sueño americano merece la pena defenderlo», afirmó.

El senador californiano, de 52 años, hizo historia en 2022 tras convertirse en el primer latino elegido para ocupar el Senado del país. Hijo de inmigrantes mexicanos, asumió el cargo tras ser nombrado por el gobernador de California, Gavin Newsom, para reemplazar a Kamala Harris cuando esta asumió la vicepresidencia del país (2021-2025).

Padilla se abrió paso desde sus humildes comienzos hasta los pasillos del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), la Alcaldía de Los Ángeles, el Senado estatal de California, y como secretario de Estado de California, donde impulsó el uso del voto por correo.

Los comicios para gobernador de California se celebrarán el 3 de noviembre del 2026 en una carrera abierta para suceder a Newsom, quien agota su legislatura con dos mandatos consecutivos desde su elección en 2019.

Entre los aspirantes a ocupar su puesto se encuentran figuras demócratas de renombre como Xavier Becerra, exsecretario de Salud del país durante el periodo de Joe Biden; o el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villargosa. EFE

