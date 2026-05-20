El sindicato de Samsung suspende la huelga en Corea del Sur «hasta nuevo aviso»

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El sindicato de trabajadores de Samsung Electronics anunció el miércoles que la huelga prevista quedaba suspendida «hasta nuevo aviso» después de que se reanudaran las negociaciones con la dirección, con la participación del ministro de Trabajo surcoreano.

La dirección de la empresa y el sindicato retomaron las conversaciones más temprano ese mismo día, en un último intento por evitar la huelga.

El principal sindicato de los trabajadores del mayor fabricante mundial de chips de memoria había anunciado que iniciaría una huelga de 18 días el jueves, tras colapsar las negociaciones sobre el pago de primas.

El anuncio del paro hizo que creciera la preocupación por una posible perturbación de la industria de los circuitos integrados, clave para Corea del Sur.

Pero el miércoles por la noche, el sindicato informó de que la huelga prevista «queda aplazada hasta nuevo aviso» y añadió que someterá a votación un acuerdo salarial provisional.

Todos los afiliados participarán en la votación, que se celebrará entre el 23 y el 28 de mayo, indicó el sindicato.

El ministro de Trabajo, Kim Young hoon, afirmó que la dirección de la empresa y el sindicato alcanzaron un acuerdo provisional mediante negociaciones voluntarias y agradeció a ambas partes por «mantener vivo el diálogo hasta el final».

La dirección de Samsung pidió disculpas por la «preocupación causada» por el conflicto y prometió «construir una relación laboral más madura y constructiva para que una situación así no vuelva a producirse».

Se esperaba que la huelga superara ampliamente la de 2024, que reunió a unos 6.000 trabajadores, en un contexto de creciente malestar entre los empleados por la forma en que la empresa distribuye sus enormes beneficios impulsados por el auge de la inteligencia artificial.

El enfrentamiento suscita preocupación en Corea del Sur, donde los semiconductores representan cerca del 35% de las exportaciones y constituyen un pilar clave de la economía.

La oficina presidencial había expresado previamente su «profundo pesar» por el fracaso de las conversaciones y pidió a ambas partes continuar negociando debido al posible impacto económico de la huelga.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, también declaró durante una reunión del gabinete que las acciones colectivas de los trabajadores debían mantenerse dentro de «ciertos límites».

Expertos afirman que incluso una paralización parcial de las operaciones de Samsung podría resultar perjudicial, aunque el sindicato sostiene que ya se han producido interrupciones anteriormente por motivos relacionados con el mantenimiento y las inspecciones de equipos.

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