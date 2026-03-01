El sistema energético ucraniano sobrevive al brutal invierno de los ataques rusos

5 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 1 mar (EFE). – Ucrania emerge del invierno más difícil de su historia reciente con su sistema energético gravemente dañado por los ataques aéreos rusos, pero aún operativo, mientras el tiempo mejor alivia la carga sobre la infraestructura y levanta el ánimo de una población agotada.

Varias semanas después de que la mayoría de los hogares se vieran limitados a sólo unas pocas horas de electricidad al día, en medio de un frío intenso que cayó a -20 grados Celsius e incluso más, los cortes de energía persisten en gran parte del país.

Los residentes de Kiev, Odesa, Járkov y otras ciudades del centro, sur y este del país siguen pasando hasta 18 horas diarias sin electricidad, con una situación que varía según el distrito. Sólo en Kiev, más de 1.100 edificios de apartamentos siguen sin calefacción centralizada.

Sin embargo, el sentimiento predominante en el primer día primaveral es que lo peor probablemente ya haya pasado, ya que el intento de Rusia de colapsar el sistema energético parece haber fracasado una vez más.

Lo peor puede haber pasado

«Nuestros ingenieros están haciendo lo imposible», dijo a EFE Viktoria Poslushna, una farmacéutica de 45 años, desde Járkov, una ciudad situada a solo 25 kilómetros de la frontera rusa que sufrió ataques durante todo el invierno en medio de olas de frío récord.

“Fue difícil y hacía mucho frío”, relata Poslushna, que admite que la oscuridad prolongada tuvo un efecto deprimente en las personas ya agotadas por la guerra.

Aun así, sin electricidad durante 8 a 18 horas seguidas, la ciudad se mantuvo viva, llena del rugido de los generadores portátiles.

“Nada puede intimidarnos ni doblegarnos. Nos hemos adaptado a condiciones de vida inhumanas”, subrayó Poslushna, señalando que los habitantes se esfuerzan por vivir sus vidas “aquí y ahora” y encuentran pequeñas alegrías cada día.

Sobrevivir al invierno

“A pesar de todo, los ucranianos lograron superar este difícil invierno, cuando Rusia ni siquiera intentó buscar justificación para sus brutales ataques contra infraestructuras civiles críticas”, subrayó el domingo el presidente Volodimir Zelenski.

Durante los tres meses de invierno, señaló Zelenski, Rusia lanzó más de 14.670 bombas aéreas guiadas, 738 misiles y casi 19.000 drones de largo alcance, muchos de ellos dirigidos a la infraestructura energética.

Todas las grandes centrales eléctricas, excepto las nucleares, han sido afectadas, junto con numerosas subestaciones clave responsables de la distribución de electricidad.

El apoyo de los gobiernos y voluntarios extranjeros, que suministraron miles de generadores y otros equipos vitales, resultó crucial, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha agradecido a todos los que contribuyeron.

El trabajo continúa

En el oeste de Ucrania, hace más de una semana que no hay cortes de electricidad, pero los generadores portátiles permanecen afuera de tiendas y cafés.

La mejora no significa que los desafíos hayan terminado. Algunas empresas no lograron sobrevivir al aumento de los costos de la energía.

«Algunos equipos críticos podrían tardar medio año en fabricarse», explicó a EFE Orest, ingeniero jefe de una planta térmica gravemente dañada.

Para él y sus colegas en toda Ucrania, el trabajo no se detendrá: los esfuerzos de reparación en las instalaciones continuarán durante los meses más cálidos.

Las centrales nucleares de Ucrania —especialmente vitales ahora que el 70% de otras centrales ha sido destruida o dañada— pronto serán sometidas a mantenimiento rutinario, lo que podría provocar cortes de energía más prolongados, especialmente si los ataques rusos siguen siendo tan intensos.

Aunque Ucrania sobrevivió al invierno gracias a sus ingenieros, sus defensas aéreas y el apoyo externo, el sistema energético no puede soportar tanta presión indefinidamente, advierte Volodimir Omelchenko, experto del Centro Razumkov.

El país debe construir un sistema energético descentralizado y menos vulnerable e intensificar los ataques de largo alcance contra territorio ruso para disuadir futuros ataques, subraya.

Un momento de respiro

Mientras la luz del sol inunda las calles, impulsando la producción de las plantas solares y reduciendo la tensión en la maltrecha infraestructura, el primer día de primavera ha ofrecido un breve momento de respiro.

“Cada vez hace más calor. Ucrania continúa la lucha”, escribió en X Taras Chmut, líder de la fundación que apoya al ejército ucraniano, Come Back Alive.

También señaló que, por primera vez en muchos meses, quizás años, las fuerzas ucranianas están liberando más territorio del que están perdiendo en la línea del frente.

“Rusia perdió la ‘batalla por el invierno’. Y nosotros la ganamos”, subrayó.EFE

ra-rz/alf

(foto) (vídeo)