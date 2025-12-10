El son, emblema musical de Cuba, es declarado por la Unesco patrimonio inmaterial

El son cubano, género musical bailable nacido de la fusión de raíces españolas y africanas y resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, quedó inscrito el miércoles en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Cantantes como Benny Moré, Francisco Repilado (Compay segundo) e Ibrahim Ferrer están entre las figuras más emblemáticas de este género musical, cuya estructura alterna una voz solista con un coro que repite un estribillo, especialmente en la sección de montuno.

Nacido en las lomas de las zonas rurales del este de Cuba, el son descendió posteriormente a la ciudad antes de extenderse por toda la isla y más allá de sus fronteras a partir de la década de 1930. Grupos como el Trío Matamoros y el Septeto Nacional difundieron el son cubano a nivel internacional.

Rítmicamente muy rico, su instrumentación combina cuerdas – en particular el «tres cubano», una guitarra con tres pares de cuerdas- con instrumentos de percusión como las claves y el bongó, además de la trompeta que se incorporó en las agrupaciones urbanas.

«El son es la columna vertebral de la música cubana», asegura el musicólogo José Cuenca en el expediente de la candidatura.

«El son no solo nos identifica como canción, sino que nos identifica como personas, como cubanos», asegura de su lado el pianista y compositor Pachy Naranjo, director de La Original de Manzanillo, orquesta que participó en la renovación del «son» tradicional en la década de 1960.

Bailado en pareja, el son es uno de los géneros cubanos que más influyó en la música latinoamericana del siglo XX. Se extendió por Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Panamá, y dio lugar al mambo y al cha-cha-chá en los años 40 y 50, y luego a la salsa en los 60.

A finales de la década de 1990, el álbum del Buena Vista Social Club, grupo formado por «soneros» de los años 30 y 40, como Compay Segundo e Ibrahim Ferrer, desató una moda mundial por la música tradicional cubana. La canción «Chan Chan», de Compay Segundo, se convirtió en un éxito internacional.

Cuba ya cuenta con varias tradiciones inscritas en el patrimonio inmaterial de la humanidad. Entre ellas están la «tumba francesa», un conjunto de cantos y bailes acompañados de percusión que llegaron a la isla con los colonos franceses y sus esclavos haitianos a finales del siglo XVIII; la rumba y el saber hacer de los maestros del ron cubano.

