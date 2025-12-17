El subdirector del FBI, Dan Bongino, dejará su puesto en enero de 2026

1 minuto

Washington, 17 dic (EFE).— El subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Dan Bongino, anunció este miércoles que dejará su cargo en enero, luego de que el presidente, Donald Trump, adelantara poco antes a la prensa su dimisión y señalara que desea volver a presentar su programa de radio.

«Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero agradecer al presidente Trump, a la fiscal general Bondi y al director Patel por la oportunidad de servir con propósito», escribió Bongino en su cuenta oficial de X.

En los últimos tiempos, diversos medios estadounidenses habían reportado la ausencia de Bongino en eventos oficiales del FBI.

Bongino, expolicía y exagente del Servicio Secreto que trabajó en la oficina del expresidente Barack Obama, logró su nombramiento político en el FBI tras una carrera en el mundo de los podcast, donde apoyó abiertamente a Trump durante la campaña de 2024.

Durante su gestión, CNN reportó que Bongino tuvo diferencias con la fiscal general Bondi porque él estaba a favor de publicar más documentos relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein.

A raíz de estos desencuentros, la fiscal general Patel anunció que habría un segundo subdirector del FBI apoyando a Bongino, Andrew Bailey, quien hasta entonces se desempeñaba como fiscal general de Missouri. EFE

dte/asb/rrt