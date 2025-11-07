El subsecretario de Estado de EE.UU. arriba a Bolivia para la investidura de Rodrigo Paz

3 minutos

(Actualiza con el comunicado del Departamento de Estado de EE.UU.)

La Paz, 7 nov (EFE).- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó este viernes a Bolivia para asistir el sábado a la investidura del centrista Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente y afirmó que este es el viaje «más emotivo» de su carrera, en un gesto que anticipa un acercamiento entre ambos países tras casi veinte años de distanciamiento.

«Acabo de aterrizar en La Paz, Bolivia, y me dirijo del aeropuerto a la ciudad. De todos estos viajes al extranjero que he realizado en este trabajo, este es el más emotivo. Nuestros países han estado distanciados por 20 años y me emociona, en nombre de @POTUS @realDonaldTrump y @SecRubio, inaugurar una nueva era de cooperación y asociación por el bien de nuestros dos pueblos», escribió el subsecretario en una publicación de X.

El Departamento de Estado de EE.UU. indicó en un comunicado que a Landau lo acompañan el director ejecutivo de Development Finance Corporation, Ben Black; el presidente y director general del Export-Import Bank , John Jovanovic; y el consejero del secretario del Tesoro, Jonathan Greenstein.

«Esta visita subraya el compromiso de Estados Unidos con su alianza de 176 años con Bolivia, mediante el fortalecimiento de la seguridad regional, el apoyo a los esfuerzos de estabilización económica de Bolivia y la promoción de un futuro próspero y seguro para ambas naciones», agrega la nota.

Está previsto que Landau se reúna con Paz «para dialogar sobre el nuevo comienzo de las relaciones bilaterales, incluyendo una oportunidad histórica para impulsar el comercio y la inversión, fortalecer los lazos entre nuestros pueblos y fomentar la cooperación en materia de seguridad regional».

Rodrigo Paz viajó la semana pasada a Washington para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y, tras la visita, afirmó que «Bolivia se abre al mundo».

También sostuvo gestiones con organismos multilaterales con sede en Estados Unidos para asegurar la provisión de combustibles y la disponibilidad de dólares en la economía boliviana, dos de los principales problemas que enfrenta actualmente el país.

El mandatario electo ha expresado varias veces su voluntad de restablecer las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente, Evo Morales (2006-2019), expulsó del país al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg.

Morales también expulsó a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándolas de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre ha negado.

Las medidas de Morales implicaron también que EE.UU. sacara a Bolivia del acuerdo de preferencias arancelarias ATPDEA, que premiaba los esfuerzos antinarcóticos de los países andinos con exportaciones libres de impuestos. EFE

eb/lnm

(foto)