El Sudeste Asiático diversificará fuentes y rutas de energía ante la crisis de suministro

Bangkok, 13 mar (EFE).- Los países del Sudeste Asiático afirmaron este viernes que apuestan por «diversificar fuentes y rutas» de suministro energético ante la crisis disparada por la guerra en Oriente Medio, y después de que EE. UU. anunciara que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso en tránsito.

Así lo expresaron los ministros de Economía de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) al término de un encuentro en Filipinas, país que preside este año el bloque.

«Hicimos hincapié en la necesidad de gestionar el consumo de energía, diversificar las fuentes y las rutas de suministro», reza un comunicado conjunto del grupo, que debatió sobre la cooperación regional y con países aliados en materia de reservas energéticas y acerca de la transición hacia las renovables.

La ASEAN (formada por Tailandia, Camboya, Filipinas, Malasia, Indonesia, Brunéi, Birmania, Singapur, Vietnam y Laos), con países muy dependientes del suministro de Oriente Medio, no especifica a qué países podría comprar suministro ni menciona la reciente decisión de Washington sobre las sanciones rusas.

El estrecho de Ormuz, vía entre el Golfo Pérsico y el de Omán por la que en tiempos de paz circula en torno al 20 % del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundiales, es uno de los focos de la guerra que libran Estados Unidos, Israel e Irán.

El precio del barril de petróleo Brent volvió a superar este viernes los 100 dólares, después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, dijera que el cierre del estrecho de Ormuz, que experimenta una caída drástica de su tráfico, debe prolongarse.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció por su parte que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso que esté en tránsito para contener la escalada de precios de crudo provocada por la guerra en Irán.

Esta semana, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó de varios impactos contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones.

El carguero tailandés Mayuree Naree recibió el miércoles uno de los ataques reportados, reivindicado por Irán y por el que tres marineros permanecen desaparecidos.

Bangkok dijo este viernes que 20 tripulantes rescatados en Omán tras el incidente serán repatriados, mientras el carguero permanece a la deriva en el estrecho de Ormuz y hay otros buques mercantes con bandera tailandesa en la zona. EFE

